Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray\'ın teklifini reddetti

Spor

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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderen Galatasaray'da en büyük eksik kanatlarda yaşanıyor. Filip Kostic'i Fenerbahçe'ye kaptıran yönetim, kanat transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların son olarak girişimlerde bulunduğu 2 isimden birden kötü haber geldi.

EBIMBE GALATASARAY'I REDDETTİ

Le Parisien'in haberine göre; Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Haberde, Junior Dina Ebimbe'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Junior Dina Ebimbe

EBIMBE'NİN PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta saha olarak görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 1.84 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ZALEWSKI DE GELMİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın teklif yaptığı öne sürülen Nicola Zalewski'den sarı-kırmızılı kulübe olumsuz geri dönüş geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma'dan ayrılmak istemiyor. Haberde, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin de Zalewski'yi kaybetmek istemediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda çok sinirlenebileceği belirtildi.

Nicola Zalewski

ZALEWSKI'NİN RAKAMLARI

Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç futbolcu, Roma'da çıktığı 109 maçta 2 ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zalewski, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabiliyor.