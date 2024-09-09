Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray'ın teklifini reddetti - Son Dakika
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Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray'ın teklifini reddetti

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Kanat transferi için çalışmaları sürdüren Galatasaray, bir türlü mutlu sona ulaşamıyor. Kostic'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılara girişimde bulunduğu 2 isimden de kötü haber geldi. Cimbom'un kapısını çaldığı Eintracht Frankfurt forması giyen Junior Dina Ebimbe, kendisine yapılan teklifi reddetti. Galatasaray'ın nabız yokladığı diğer bir isim olan Nicola Zalewski de Roma'dan ayrılmak istemiyor.

09.09.2024 15:30
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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderen Galatasaray'da en büyük eksik kanatlarda yaşanıyor. Filip Kostic'i Fenerbahçe'ye kaptıran yönetim, kanat transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların son olarak girişimlerde bulunduğu 2 isimden birden kötü haber geldi.

EBIMBE GALATASARAY'I REDDETTİ

Le Parisien'in haberine göre; Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. Haberde, Junior Dina Ebimbe'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Yönetim transferi bir türlü bitiremiyor! Dina Ebimbe, Galatasaray'ın teklifini reddetti
Junior Dina Ebimbe

EBIMBE'NİN PERFORMANSI

23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta saha olarak görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 1.84 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ZALEWSKI DE GELMİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın teklif yaptığı öne sürülen Nicola Zalewski'den sarı-kırmızılı kulübe olumsuz geri dönüş geldi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma'dan ayrılmak istemiyor. Haberde, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin de Zalewski'yi kaybetmek istemediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda çok sinirlenebileceği belirtildi.

Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray'ın teklifini reddetti
Nicola Zalewski

ZALEWSKI'NİN RAKAMLARI

Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç futbolcu, Roma'da çıktığı 109 maçta 2 ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zalewski, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray\'ın teklifini reddetti

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Son Dakika Spor Kanat transferi bir türlü gelmiyor! 2 yıldız birden Galatasaray'ın teklifini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: Zahayı göndermemiz hataydı deyince renkdaşlarım bana eksi oy veriyordu. Hadi buyrun bakalım. Kerem de gitti. 18 4 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Kostic i kaptıran nedir yahu :) 11 8 Yanıtla
  • Ümit Aytar: sağ gösterip sol vuracaklar son gün Rafael leao İstanbul'a iner combomda bu ligin içinden geçer 2 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Okan buruk Jelert'in performansından memnun degilmiş. Sağ kanata Edşmbeyi istiyormuş. Jelerti çok isteyen ve 9 milyon euro saydıran sen degilmiydin hocam. Sara için 18 milyon euro ödetmisşin oraya da adam istiyosun. Zahayı küstürdün. Adam Lyonda oynayacak, maaşını galatasaray ödeyecek. Bizim sol tarafımıza muhtemelen panik transferi yapılcak. O da maya tutmayacak. Ben artık taraftar olarak okan burukun arkasında değilim. 8 1 Yanıtla

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