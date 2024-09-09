Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife - Son Dakika
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Spor

Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife

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Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u hazırlık maçında 8-3 mağlup etti. Maçta tam 11 gol atıldı. Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu attı. Esenler Erokspor'un golleri ise Mame Faye ve Catakovic'ten geldi.

09.09.2024 08:49
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Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

TAKIMIN YARISI GOL ATTI

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

GELECEK MAÇ RİZESPOR İLE

Konuk takım Esenler Erokspor'un gollerini ise 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye ve 67. dakikada Catakovic attı. Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü Rizespor ile mücadele edecek.

Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray\'dan hazırlık maçında farklı tarife

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Son Dakika Spor Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Nurrahman Kocak: Young boysta dinlene dinlene elemisti 120 35 Yanıtla
  • ferhat eser: başlarlar şimdi eroksporu yendik tarih yazdık diye 67 44 Yanıtla
  • hamdi aslantaş: severler çocuk çoluğu yenmeyi 8 gol attın da o 3 golü nasıl yedin sormazlar mı adama 62 9 Yanıtla
  • Hasan Balta: Bu takımdan ; O 3 golü nasıl Yedin , asıl onu sormak lazım… 39 3 Yanıtla
  • Doğu Bulut: yongs bonks 31 9 Yanıtla
  • Merdo: Türkiye de işin iş hakemler var ne kötü olsa Avrupa da nasıl foyan ortaya çıkıyor ama .İsviçre ligi sonuncusuna elendiler yazıklar olsun adamların ligde galibiyeti bile yoktu 5 maçın sonunda :))) 19 6 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: Esenler erok spor 3 golmü atmış asıl haber niteliği bu 14 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Böyle bir takım mı vardı ilk defa duydum 10 5 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: halı saha maçı oynamışlar baklavasına 7 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ: Young boys helal olsun dinlene dinlene turu geçtiler 8 1 Yanıtla
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