Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı

Diogo Jota\'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
08.07.2025 19:07
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Ölümüyle spor dünyasını yasa boğan Liverpollu futbolcu Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı. Jota'nın eşi ve çocuklarına 35 milyon sterlinden fazla bir miras kalacak.

Liverpoollu futbolcu Diogo Jota, kardeşiyle geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetmişti.

AİLESİNE BIRAKACAĞI DEV MİRAS

Diogo Jota'nın ölümü sonrası eşine ve çocuklarına bırakacağı mirası ortaya çıktı.Daily Mail'de yer alan habere göre;Jota, Liverpool'a transferinin ilk iki yılında 8.6 milyon sterlin kazandı. Portekizli oyuncu, 2022 yılında ise yenilenen 5 yıllık sözleşmede toplamda 21.8 milyon sterlinlik sözleşmeye imza atmıştı.

35 MİLYON STERLİNDEN FAZLA GELİR

Ancak 5 yılı tamamlamadan hayata veda eden yıldız futbolcunun ailesine geri kalan 14.5 milyon sterlin verilecek. Jota'nın ölümle sarsılan eşi ve çocuklarına performans bonusları, marka anlaşmaları da dahil olmak üzere toplamda 35 milyon sterlinden fazla bir miras kalacak. Jota'nın bu nakit paranın dışında mülkleri, yatırımları ve otomobilleri de bulunuyor.

Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı - Son Dakika

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