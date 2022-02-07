Üye Girişi
Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı

07.02.2022 13:24
Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı

Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası İl Birinciliği müsabakalarına 121 sporcu katıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası İl Birinciliği müsabakalarına 121 sporcu katıldı. 13 gün süren şampiyonada 3 bant bilardo birincisi Yüksel Eroğlu oldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 3 bant bilardo il şampiyonasına, bilardo tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 13 gün süren mücadelelere 121 sporcu katıldı.

15 hakemin görev yaptığı final müsabakası ise büyük heyecana sahne olurken, son şampiyon Murat Macit'i mağlup eden Yüksel Eroğlu, zirveye adını yazdırdı. Fesih Aslan ile Baran Suna da üçüncülük elde etti. Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, 1-18 Mart Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak bilardo şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek sporcuları seçmek adına bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

"2022 yılı boyunca 11 turnuvamız olacak"

Turnuva sonunda sporculara plaketleri verilirken, renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Murat Macit, "Yaklaşık 30 yıldır bilardo sporuyla ilgileniyorum. Üç bant bilardoda il ve bölgesel mücadelelerde bulunuyorum, turnuvalara gidiyorum. Aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu'nun il temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Görevim süresince düzenlediğimiz ikinci turnuvadır. İlki özel bir turnuvaydı, ancak bu resmi bir karşılaşma. 2022 yılı Türkiye Şampiyonası birinci etap yarışmalarına Diyarbakır'dan seçmeler niteliği taşıyor. 1-18 Mart Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapılacak bilardo şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek sporcuları seçme adına bu turnuvayı düzenledik. Turnuvamız 24 Ocak'ta başladı ve final ile 13. gününde yoğun bir katılımla sona erdi. 121 sporcu katıldı, 15 hakem ile 5 görevli hizmet verdi. 2022 yılı takvim yılı içerisinde toplamda resmi olarak 11 turnuvamız olacaktır. Bu turnuvalardan 2.'sini tamamladık. Hemen hemen her aya bir turnuva düşecek. Bu turnuvalara sporcularımızı hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı
Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı
Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı
Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı

YORUMLAR
500

Ankara Gölbaşı, Diyarbakır, Bilardo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
13:19 Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki katına çıkarılarak 32 GB'ye yükselecek
13:06 Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement