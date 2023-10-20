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Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika

Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Güncelleme: 20.10.2023 08:39

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı başarılı savunmacı Alexander Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna cevap verdi. Ganalı stoper hiç düşünmeden, ''Joshua King'' dedi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Dijku, Tivibuspor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'de en çok Joshua King'e karşı oynamanın kendini zorlayacağını belirtti.

"SAF KALİTE"

"Takımda kimse karşı oynamak istemezsin?" sorusuna Djiku, "Saf kalite olarak; Joshua King, çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii unutmadan İrfan Can Kahveci." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Transfer döneminde çok kaliteli oyuncular alındı. 16 galibiyet benim için sürpriz olmadı. Önemli olan aynı şekilde devam edebilmek. Biz maç maç hareket eden bir takımız. Temel amacımız şampiyonluk.

Djiku'ya 'Takımda kime karşı oynamak istemezsin?' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi

"GERÇEKTEN GÜZEL BİR GOL ATTIM"

Oyun kurulumu anlamında becerilerimi kullanmaya çalışıyorum ve bunu yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Kariyerimde çok fazla golüm yok. Başakşehir'e attığım gol gerçekten güzel bir goldü. Antrenmanlardan sonra hücum oyuncuları ile çalışmalara katılıyorum. Golden sonra hocamızın reaksiyonunu gördüm, çok mutlu olmuştu.

"ALMANYA'DA DA BU ŞEKİL FUTBOL VAR"

Taktiksel anlamda Fransa çok gelişti. Türkiye, fiziksel olarak Fransa'da aynı diyebilirim. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Fransa'da daha fazla geriden oyun kuruluyor. Burada geniş alanlar bulabiliyorsunuz ve çok gol oluyor. Almanya'da da bu şekilde bir futbol var.

Djiku'ya 'Takımda kime karşı oynamak istemezsin?' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi

"RAKİPLERİ İZLİYORUM"

Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum. Yazın birçok teklif aldım; İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan Türkiye'den... Fransa'da kalmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince Batshuayi ile konuştum ve benim gelmemi çok istedi. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu. Burada yaşamak da çok güzel, Türkiye çok güzel bir ülke. Ayrıca Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek.

"BURADAKİ YEMEKLER FRANSA'DAN İYİ"

Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmeyi önemsiyorum. Onlarla gezmeyi çok seviyorum. İstanbul'da birçok yeri ziyaret ettik. Dinlenmek de çok önemli. Takvimimiz çok sıkışık ve iyi çalışıyoruz. İyi dinlenmemiz gerekiyor. İstanbul harika bir şehir, yapılacak çok şey var. Fransa'dan Paris'e benziyor. Tarihi binalar var. Buradaki yemeklerin Fransa'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türk yemekleri çok lezzetli ama dikkat etmemiz gerekiyor.

"TAKIMDA EN İYİ BATSHUAYI İLE ANLAŞIYORUM"

Kariyerimde beni en çok zorlayan oyuncu Kylian Mbappe. Futbol dışı beni en çok taraftarlar etkiliyor. Futbolcu olmasam fizyoterapist olmak isterdim. Lakabım 'van Djiku'. İdollerim Marquinhos ve Thiago Silva. En çok Ronaldinho ile oynamak isterdim. Kariyerimde en çok unutamadığım atmosferler; Marsilya, Frankfurt ve Fenerbahçe. Takımda en iyi anlaştığım oyuncu Batshuayi. Bizi cesaretlendirdikleri için taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Bunu çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki boğazda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız.

Djiku'ya 'Takımda kime karşı oynamak istemezsin?' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika
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