Doğa tutkunlarından dağlık alanda kar yürüyüşü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğinde buluşan doğaseverler, dağlık alanda kar örtüsü üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri ve Treeking Topluluğu tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen geleneksel Huğlu Yaylacık Dikenlitepe Kar Yürüyüşü ve Şenliğine doğaseverlerin ilgisi yoğun oldu. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, şenliğe Beyşehir'in yanı sıra Konya ve Aksaray illerinden de ilçeye gelen 130 doğa tutkununun katıldığını söyledi.

Şenlik çerçevesinde Huğlu Mahallesinin Dikenli Tepe mevkisinde bin 400 metre rakımdan bin 805 metreye kar örtüsü üzerinde dağlık alanda toplam 8 kilometrelik bir yürüyüşün yapıldığını aktaran Büyükkafalı, "Etkinlik çerçevesinde karda kayma aktivitesi de yapıldı. Doğal hayatta yaşam süren yaban hayatı için çevredeki kar örtüsü üzerine yem bırakıldı. Yaklaşık kar kalınlığı 2 metreye yakındı. Bu yıl kar örtüsünün yumuşak olması ve daha çok olması nedeniyle yürüyüşte bayağı bir zorlandık ama çok eğlendik. Katılımcılarımıza kar örtüsü üzerinde mangalda sucuk ikramında bulunduk. Şenliğe yoğun ilginin olması bizleri çok mutlu etti. Doğa yürüyüşü etkinliklerimize 2021 yılının Aralık ayında kış mevsiminin gelmesi nedeniyle ara vermiştik. O yüzden doğaseverler doğayı ve doğa yürüyüşünü çok özlemişler. Şubat ayında kar yürüyüşü etkinliği ile 2022 etkinlik sezonunu da başlatmış olduk" diye konuştu. - KONYA