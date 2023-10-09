Doktorların söyledikleri umurunda olmadı! Muslera\'dan Galatasaray için büyük fedakarlık

Manchester United karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elinde ağrı hissetmiş ve doktorlar Antalyaspor maçında dinlenmesini önermişti. Uruguaylı yıldızın, milli arada dinlenecek vaktinin olduğunu söyleyip bu öneriyi dikkate almadığı ortaya çıktı.

MAÇA İĞNEYLE ÇIKTI

Doktorların tavsiyesini dikkate almayan Muslera, Antalyaspor maçına iğneyle çıktı. Kritik maçta büyük fedakarlık gösteren Uruguaylı eldiven kalesini gole kapadı.

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray kalesini 16 maçta korudu. 37 yaşındaki kaleci, 13 gol yerken 8 maçta kalesini gole kapattı.