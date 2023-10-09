Manchester United karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı ile çarpışan Fernando Muslera, elinde ağrı hissetmiş ve doktorlar Antalyaspor maçında dinlenmesini önermişti. Uruguaylı yıldızın, milli arada dinlenecek vaktinin olduğunu söyleyip bu öneriyi dikkate almadığı ortaya çıktı.
Doktorların tavsiyesini dikkate almayan Muslera, Antalyaspor maçına iğneyle çıktı. Kritik maçta büyük fedakarlık gösteren Uruguaylı eldiven kalesini gole kapadı.
Fernando Muslera bu sezon Galatasaray kalesini 16 maçta korudu. 37 yaşındaki kaleci, 13 gol yerken 8 maçta kalesini gole kapattı.
Son Dakika › Spor › Doktorların söyledikleri umurunda olmadı! Muslera'dan Galatasaray için büyük fedakarlık - Son Dakika