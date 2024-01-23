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Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Dolmabahçe'de oynanan maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.

23.01.2024 - 21:54,  Güncelleme: 22:21
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, 29 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Konuk ekip kalan bölümü 10 kişi tamamladı.

Dolmabahçe'de puanlar bölüşüldü! Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

SANTOS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilen Fernando Santos, siyah beyazlı takımın başında 3 lig ve 1 kupa olmak üzere 4 resmi maça çıktı. Portekizli çalıştırıcı söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

Dolmabahçe'de puanlar bölüşüldü! Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

ADANA DEMİRSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Adana Demir'de takımın başına getirilen Hikmet Karaman ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı. Karaman'ın takımı geçtiğimiz hafta da Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Dolmabahçe'de puanlar bölüşüldü! Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 31 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Adana Demirspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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