Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi! Kimse seriyi konuşmayacak

RAMS Başakşehir'i 4 golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, takıma 13 maçlık galibiyet serisini konuşmayı yasakladığını belirtti.

"BUNU DA YASAKLADIM"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. 13'te 13'e bakmıyorum. Bunu da yasakladım." dedi.

"SEZON SONUNA KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK"

Kartal ayrıca, "Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.