Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi! Kimse seriyi konuşmayacak - Son Dakika

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi! Kimse seriyi konuşmayacak

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, RAMS Başakşehir'i 4-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın galibiyet serisine odaklanmasını yasakladığını belirtti. Deneyimli hoca, ''13'te 13'e bakmıyorum. Bunu da yasakladım. Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır.'' dedi.

RAMS Başakşehir'i 4 golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, takıma 13 maçlık galibiyet serisini konuşmayı yasakladığını belirtti.

"BUNU DA YASAKLADIM"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. 13'te 13'e bakmıyorum. Bunu da yasakladım." dedi.

"SEZON SONUNA KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK"

Kartal ayrıca, "Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dolu dizgin giden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi! Kimse seriyi konuşmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal, futbolculara yasak getirdi! Kimse seriyi konuşmayacak - Son Dakika
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