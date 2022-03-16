Domenec Torrent: Amacımız mutlaka bir üst tura yükselmek - Son Dakika

"Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Bu da Beşiktaş maçıydı"

"Barcelona şu anda dünyanın en iyi 5 takımından birisi"

"Birlikte oynamamız halinde istediğimiz başarıya ulaşabiliriz""Taraftarımız bizim yanımızda olduğunda çok daha güçlü oluyoruz" " Arda Turan sakat olduğu için kadro dışında, Halil'in durumunu doktorumuzla tekrar konuşacağız""Önümüzdeki 3, 4, belki de 5 yıl Galatasaray 'da olsam benim için çok güzel olur""Açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır""Önümüzde çok önemli bir maç var, ben maçtan bahsediyorum, oyunculardan bahsetmeyeceğim"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona'nın çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyerek, "Bizim amacımız mutlaka bir üst tura yükselmek. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış şekilde olacak" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın, 0-0'lık ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Torrent, şunları söyledi: "Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Bu da Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık, bana şunu sorardınız: 'Neden daha iyi bir takımla oynamadınız?" Yenileme antrenmanları yaptık, bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Normal bir hafta değildi, bu yüzden Beşiktaş maçında da yorgundu oyuncular. Barcelona maçından sonra İstanbul'a gelemedik, İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Pazar günü geldik, pazartesi maç vardı. Oyuncular fiziken inanılmaz çalıştılar ama inanılmaz bir efor da sarf etmeleri gerekti. Yarın da 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra 2 gün içerisinde hem yolculuk yapmamız gerekecek hem maça çıkmamız gerecek. Ne varsa o, değiştirebileceğimiz bir şey yok.""BARCELONA ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİ 5 TAKIMINDAN BİRİSİ"Barcelona gibi bireysel olarak çok kaliteli bir takıma karşı oynamanın farklı bir şey olduğunu dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Ama bizim amacımız mutlaka bir üst tura yükselmek. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış şekilde olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar, bizimle oynadıktan sonraki maçta bir kez daha rakibine 4 attı. Bizim takımımızın Barcelona'ya karşı yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi, Barcelona şu anda dünyanın en iyi 5 takımından birisi" ifadelerini kullandı."BİRLİKTE OYNAMAMIZ HALİNDE İSTEDİĞİMİZ BAŞARIYA ULAŞABİLİRİZ"Bireysel olarak kendilerinden daha üstün bir takımla oynayacaklarını hatırlatan Domenec Torrent, "Beşiktaş'ta aslında beklerimizi çok ileride oynatma gibi bir durumumuz yoktu. Bekleri daha çok içeriye çektik, kontraya karşı hazırlıklı olmak açısından. Bireysel olarak daha üstün olabileceğini söyleyebileceğimiz bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla bizim daha çok birlikte oynamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Birlikte oynamamız halinde istediğimiz başarıya ulaşabiliriz. Dünyanın bütün takımları için geçerli bu, Barcelona'ya karşı oynarken geride oynamayı kabul ediyorlar. Dolayısıyla bazı zor dakikaları geçirmeye hazırlıklı olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu."TARAFTARIMIZ BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLUYORUZ"Sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydeden Torrent, "Hiçbir zaman yüzde olarak konuşmuyorum, olasılıklar var. Tabii ki de bizim kendi sahamız olduğu için, taraftarımız bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş'a karşı olan maçta da, son 15 dakikada takımın zorlandığı anlarda bize çok yardımcı oldular. Yarın da mutlaka ki bize çok destek verecekler. Her zaman söylüyorum, onlar bizim yanımızda olduğunda çok daha güçlü oluyoruz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Ama mükemmel olmak gerekiyor savunmada. Daha sonrasında gol atma şanslarımız mutlaka olacak. Ama Barcelona'ya karşı oynadığınız maçlarda, ilk andan itibaren iyi oynamak gerekiyor. Daha sonrasında bazı fırsatlardan faydalanmamız gerekecek. Bizim taraftarımız çok güçlü. Taraftarımızın özellikle kötü anlardaki desteğiyle bu bölümleri atlatabiliyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, yarın da taraftarımızın desteğiyle istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu."ARDA TURAN SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRO DIŞINDA, HALİL'İN DURUMUNU DOKTORUMUZLA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"Sakat oyuncuların durumu hakkında ilgili gelen soruya Domenec Torrent, "Sadece Arda Turan sakat olduğu için kadro dışında. Halil dün ateşliydi, onun için doktorumuzla tekrar konuşmamız gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı oynamaya hazır durumda" yanıtını verdi."ÖNÜMÜZDEKİ 3, 4, BELKİ DE 5 YIL GALATASARAY'DA OLSAM BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL OLUR""İleride Barcelona'yı çalıştırma hayalin var mı" sorusu üzerine Torrent, "Ben şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Önümüzdeki 3, 4, belki de 5 yıl burada olsam benim için çok güzel olur. Galatasaray sonrasında bir plan düşünmüyorum" ifadelerini kullandı."AÇIK OYUN BARCELONA'YA KARŞI ÇOK AKILLICA OLMAYACAKTIR"Maçta nasıl bir taktik anlayışla sahada olacaklarıyla ilgili bilgi veren Domenec Torrent, "Tabii ki de açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. Bizim takım olarak birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynama kalkarsak başımız belaya girebilir. Barcelona'ya karşı ilk maçtaki gibi oynamayı düşünüyoruz. Bu maç bizim için final gibi" diye konuştu."ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR, BEN MAÇTAN BAHSEDİYORUM, OYUNCULARDAN BAHSETMEYECEĞİM"

Rumen bir gazetecinin Morutan ve Cicaldau ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, " Romanya'dan olduğun için Rumen oyunculardan bahsediyorsun. Ama önümüzde çok önemli bir maç var, ben maçtan bahsediyorum. Oyunculardan bahsetmeyeceğim. 28 tane oyuncumuz var bizim, o 28 oyuncudan seçmemiz gerekiyor kadroyu. Dolayısıyla onların da oynama ihtimali var. 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor her zaman. Sonrasında o maç için en iyi kadroyu seçmem gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.