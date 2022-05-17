Domenec Torrent'ten olay sözler: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var - Son Dakika
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Domenec Torrent'ten olay sözler: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var

17.05.2022 00:15
Domenec Torrent'ten olay sözler: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Türk futboluna ilişkin yaptığı sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye'deki kariyerinde başarılı bir grafik çizemeyen Torrent, "Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. oradan geliyoruz." dedi. Tepkilere neden olan sözlerin ardından, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Torrent'i haklı bulurken bir kısmı da "geldiğin yere geri git" yorumunda bulundu.

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Domenec Torrent, çarpıcı ifadelerde bulundu.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜN"

Başkan değişikliği haberlerinden etkilendiklerini kaydeden Domenec Torrent, "Sizce 40 gün 45 gün başkan değişecek söylentileri kolay mı? Sürekli basın tarafından çok kötü olduğunuzun söylenmesi. Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. oradan geliyoruz. 50 gün boyunca iyi antrenman yapıp, iyi motive etmek. Bana çok motivasyon soruyorlar. Türkiye'de bunu sordukları için söylüyorum. Bugünkü gibi 95 dakika oynuyorlar mı, bunu sormuyorlar. Bizim fikrimiz çok çok net. Nereden geldiğimizi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Torrent'in Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyada çeşitli yorumlara sebep oldu. Yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar, "Geldiğin yere geri git" o zaman" ifadesini kullanırken bir kısım taraftar ise "Doğru söylüyor" yorumunda bulundu.

YORUMLAR
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