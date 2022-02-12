Süper Lig'de dibe vuran ve küme düşme potasıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kazanamayan Domenec Torrent, ilk galibiyetini Hikmet Karaman'a karşı almak için sahada.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic
Son Dakika › Spor › Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor