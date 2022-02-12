Üye Girişi
Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

12.02.2022 17:46
Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Torrent döneminde oynadığı 4 maçı da kazanamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan fark kalan sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşında mutlak galibiyet istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de dibe vuran ve küme düşme potasıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kazanamayan Domenec Torrent, ilk galibiyetini Hikmet Karaman'a karşı almak için sahada.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

YORUMLAR
500

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement