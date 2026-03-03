Domenico Tedesco'dan kötü haber - Son Dakika
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Domenico Tedesco\'dan kötü haber
03.03.2026 18:09
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle Antalyaspor maçı öncesinde müşahede altına alınan ve takımının başında olamayan Domenico Tedesco'nun, Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası müsabakasında da yüksek ihtimalle takımının yanında olamayacağı ifade edildi.

Üst üste gelen sakatlık haberleriyle zor günler geçiren Fenerbahçe'de son olarak Domenico Tedesco daviral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında müşahede altına alınarak takımının yanında olamamıştı.

ANTRENMANDA YER ALMADI

TRT Spor'un haberine göre; Domenico Tedesco, hastalığının ardından henüz hastaneden çıkamadı. Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle'nin son antrenmanda Max Urwantschky ve Umberto Tedesco ile birlikte takımın başında olduğu ifade edildi.

GAZİANTEP'E GİTMEYEBİLİR

Haberde, hastanede dinlenen Tedesco'nun, çarşamba günü oynanacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e de gitmeme durumu olasılığının yüksek olduğu belirtildi. İtalyan çalıştırıcının durumuna çarşamba sabahı son kez bakılacağı ve karar verileceği dile getirildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Domenico Tedesco'dan kötü haber

