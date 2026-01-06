Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti

Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray\'a dikti
06.01.2026 23:15  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray\'a dikti
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Final maçı hakkında konuşan Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Gözünü Galatasaray maçına diken Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

''TAKIMA YARDIMI ÇOK BÜYÜKTÜ''

Yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    Adam Adaaaam. gese ağlar şimdi eksiklerimiz var maç ertelensin diye Fenerbahçe nin eksiklerini baksın 12 kişi eksik ağlamasın 11 30 Yanıtla
    Alp.148811 Alp.148811:
    kıç korkusuyla yine sahaya genç takımı sürmeyin ha...! 10 5
    Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    çok korktuk la aman diyelim ha önce futbol oynayın berabere kaldık diye sevinen embesiller 8 2
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    bizde 4 değil 2 atarız 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 06:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.