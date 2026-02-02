Domenico Tedesco: Maçın kırılma anı o iki pozisyondu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

'HARİKA BİR ATMOSFER VARDI'

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferden övgüyle bahseden Domenico Tedesco, "Tabii ki bu saydığınız isimlerin bu şehirden olduğunu biliyorum. Burada harika bir atmosfer vardı. Futbola olan aşk ve tutku inanılmaz. İyi bir takıma karşı oynadık. Maça iyi bir giriş yapmakta zorlandık. Talisca atılsaydı zor olurdu ancak pozisyonu izlemedim. İsmail bugün çok iyiydi. Çok fazla maç üst üste 90 dakika oynuyor. Değişiklik yapmak istedik. Bu kadar çok orta sahamız olduğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'DEDİKODULAR HAKKINDA YORUM YAPAMAM'

Transfer dedikodularının sorulması üzerine Tedesco, "Sezonun ilk yarısında oynadığımız takımı ben kurmamış olsam bile Fenerbahçe'den teklif aldığım ilk an takıma baktım. Takım hoşuma giderse o takıma giderim. Bu takım için başarısız olacak hissiyatına kapılsaydım buraya gelmezdim. İmza attıktan sonra bu takım benim takımım oldu. Transfer penceresi 6'sında kapanıyor. Dedikodular hakkında yorum yapamam. Hiçbir bilgim yok" sözlerini sarf etti.

'MAÇIN KIRILMA ANI...'

Maçın kırılma anından bahseden Tedesco, "Marco'nun golü önemliydi ama Ederson'un kurtarışı da önemliydi. İkisi de maçın kırılma anıydı. Agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Zemin de kaygandı. Oyuncular, risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Asensio'nun golünden önce de net pozisyonumuz vardı. Golü bulduktan sonra doğru yolu bulduk." dedi.

'BURADA OYNAMAK HER ZAMAN ZOR'

Kocaelispor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Tedesco, "Kocaelispor'a karşı burada oynamak her zaman zor. Takım olarak belli şablonları var. İyi bir takıma karşı oynadık. Petkovic zaman zaman pivot santrfor gibi oynuyor. Ceza sahasında zaten tilki gibi. Zaman zaman merkeze yaklaşıyor. Forvet oyuncusu geriye yaklaşınca kanat oyuncularına alan açılıyor. Taraftarı da göz önünde bulundurunca zor oluyor buradaki maç. Bizler her zaman önde baskı yapmak istiyoruz ve oyuncularımıza anlatıyoruz. Bizim belli bir kimliğimiz var ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk 20 dakikada oyun zorlu geçti. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtmak mümkün değildi" şeklinde konuştu.

'FUTBOLDA ÖNEMLİ OLAN SONUCU ALMAK'

Bugün takım olarak çok iyi olmadıklarını ancak önemli olanın sonucu almak olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Göztepe maçında harika bir performans sergilemiştik oyun olarak. Yüzde 82 topa sahiptik. Göztepe maçının ne kadar zorlu bir maç olduğunu sizler de gördünüz. Ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ama futbolda önemli olan sonucu almak. Sezon sonunda şampiyon olamazsanız kimse sizin yüzde 82 topla oynadığınızı hatırlamaz. Bugün takım olarak çok iyi değildik. Bunu aşacak çözümlerimiz vardı ama sahaya yansıtmak için cesaretli olmak gerekiyor. Bizler ne mutlu ki taktiksel esneklik gösterebilecek oyunculara sahibiz" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ TEMPOYU KATABİLECEK BİR OYUNCU'

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Tabii ki bizler her zaman oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Temelinde topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek ve atak yapmak var. Takıma Sidiki Cherif katıldı. Bize istediğimiz tempoyu katabilecek bir oyuncu. Genç bir oyuncu ama ona güvenmemiz gerekiyor. Matteo ve Musaba takıma adapte oldu. Oyuncular çok fazla enerji sarf ediyorlar. En başından beri burada olan oyuncuları da tebrik etmemiz gerekiyor. Bu da takımda herkesin iyi bir karakterde olduğunu gösteriyor."