Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Spor

Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı

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Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 6 ayında 2.58 milyar lira (70.5 milyon euro) zarar etti. En fazla zarar 969,9 milyon lirayla (26,5 milyon euro) bordo-mavililere ait.

07.03.2025 22:20  Güncelleme: 23:22
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre geçmiş senelerde olduğu gibi gelir gider dengesini yine sağlayamadı ve zarar etti. Dört büyüklerin zararlarının toplamı dudak uçuklattı.

TOPLAM ZAEARLARI 2.58 MİLYAR LİRA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasındaki ilk aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasını zararla kapattı. Toplamda 2.58 milyarlık zararın dönemsel kur karşılığı ise 70.5 milyon euro.

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (Grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda karşımıza "ilişkili taraf" adı altında çıkıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor. Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz, şirketin gelir hanesine yazılıyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI

Bağımsız denetçi raporlarıysa uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor;

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Rapor tarihi itibarıyla vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır." Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

EN FAZLA ZARAR TRABZONSPOR'DA

Denetçilerin raporları uyarınca, gelir kalemine yazılan ancak tahsilatı gerçekleşmeyen faizleri devre dışı bıraktığımızda Trabzonspor, 969,9 milyon lirayla (26,5 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda. Bordo-mavilileri 757.5 milyon lira (20.6 milyon euro) zararla Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray'ın 490.5 milyon lira (13.4 milyon euro) zararla kapattığı dönemde, Fenerbahçe de 365. 6 milyon liralık (9.9 milyon euro) zarara engel olamadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ DAHİL DEĞİL

Ara transfer maliyetlerinin yer almadığı, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasındaki dönemde dört kulübün gelir/gider tablosu şöyle;

Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı
Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • MEHMET EKİNCİ:
    Fenerbahçenin açıklamadığı rakamları eklersek Trabzon dan daha fazla zarar etmiştir. Fenerasyon bu işe el atmış. Mın dı kiza acur niya ???? 35 51 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Kapatin bu takimlari.devlete yük. 44 7 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    gidin siz daha maça gidin.her hafta 50 bin aptal dolduruyor stadı,bunlarda yalandan sizi gaza getirip milyonları götürüyo.ben beleş izliyorum. 26 6 Yanıtla
  • Ankara21:
    Halk ödesin alıştık 26 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    En yakın zamanda hepsi batar inşaAllah 23 4 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Hesabını bilmeyen kasap ne satır bırakır ne masat ....Ülkede futbol neden istikrarsız belli oluyor..kulupler inek gibi sağılıyor işte...yabancı müptelası olmaktan biran önce vazgeçilmeli...yoksa sonumuz..san marino... 16 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    iki maçta iddadan yolunu bulurlar nasılsa fedarasyonda salıverdi 8 0 Yanıtla
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