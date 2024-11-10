Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor

Dortmund\'un deplasman kabusu bitmiyor

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Mainz'e 3-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman maçından da galip çıkamadı.

10.11.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'e 3-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımı bu sezon ligde çıktığı 5 deplasmanda da galip gelemedi.

DORTMUND KAYBETTİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy attı.

KABUS BİTMİYOR

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanamadı. Sarı siyahlı ekip 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

Ev sahibi Mainz, Jae-Sung, Jonathan Burkardt ve Paul Nebel'in golleriyle galibiyete ulaştı. Dortmund'un tek golünü Sehrou Guirassy penaltıdan attı. Bu sonuçla Mainz puanını 13'e çıkardı, Dortmund ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Freiburg ile karşılaşacak. Mainz ise Holstein Kiel ile oynayacak.

Borussia Dortmund, Nuri Şahin, Bundesliga, Dortmund, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sudem melis:
    Boş adam 3.Lig teknik direktörü 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Koskoca Dortmund oldu Alibeyköy spor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.