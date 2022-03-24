Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı

24.03.2022 12:02
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı

Peru'nun başkenti Lima'da nisanda yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Kocaeli'deki hazırlık kampı sona erdi.

Peru'nun başkenti Lima'da nisanda yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Kocaeli'deki hazırlık kampı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın, teknik kurul başkanı İbrahim Acar, antrenörler Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen gözetiminde 2 gün süren Kocaeli'deki çalışmaları tamamlandı.

Acar ile beraberindeki antrenör ve milli sporcular, kentten ayrılmadan önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükakın, milli sporcuların Peru'daki şampiyonaya daha iyi hazırlanmaları için ellerinden gelen kolaylıkları sağladıklarını belirtti.

Takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Büyükakın, "Daha önce büyük başarıyla Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttınız. İnanıyoruz ki Dünya Şampiyonası'nda da başarı gösterip Cumhurbaşkanı'mıza verdiğiniz sözü tutarak kupayı getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kapılarının her zaman Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na açık olduğunu aktararak, takıma başarılar diledi.

"Dünya şampiyonu olarak başarımızı taçlandıracağız"

İbrahim Acar da Kocaeli'deki kamp çalışmalarını Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, daha önce de Kocaeli'de yaptıkları kamp sonrası İtalya'da Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı.

Kocaeli'nin uğuruyla Peru'da dünya şampiyonluğu elde ederek başarılarını taçlandıracaklarına inandığını vurgulayan Acar, verdikleri desteklerden dolayı Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Acar, sporcularıyla büyük mesafeler katettiklerini belirterek, "Onlar için basit evreden karmaşık evreye doğru bir planlama çalışması yaptık. Çocuklar kendilerine zaman verildikçe, müsaade edildikçe daha ciddi başarılar kazanmaya başladı. Çocuklar, ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlere gelecek. İstiklal Marşı'mızı her yerde gururla okutacağız." ifadelerini kullandı.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları da destek ve katkıları için Büyükakın'a teşekkür ederek, Peru'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kupayı alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini kaydetti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı

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Down Sendromlular, Kocaeli, Futsal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli'deki hazırlık kampını tamamladı - Son Dakika


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