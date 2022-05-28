DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında - Son Dakika
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DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında

28.05.2022 15:18
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları voleybol takımları Sağlık için Spor etkinlikler çerçevesinde Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası'nda buluştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları voleybol takımları Sağlık için Spor etkinlikler çerçevesinde Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası'nda buluştu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğunun liderliğinde Görev Bende, Sosyoloji, Asya Pasifik, Müzik, Dans, İnovasyon ve Liderlik, Büyüdüm Çocuk Oldum, IEEE Dumlupınar, DUSCART, Analitik Düşünce, Engelsiz Hayat, Kimya Bilimi, Rock Kültür, Münazara, Kalite Gönüllüleri ve Lösemili Çocuklara Fayda toplulukları voleybol takımları Sağlık için Spor etkinlikleri çerçevesinde Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvasında bir araya geldi.

Mühendislik Fakültesi voleybol sahasında gerçekleştirilen ve toplam 17 takımının yer aldığı turnuvada, birinciliği Müzik Topluluğu, ikinciliği Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu alırken Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu ve Dans Topluluğu üçüncülüğü paylaştı.

Turnuvanın kupa ve madalya takdimi önce sahada, daha sonra ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer'in makamında gerçekleştirildi.

Birinci olan Müzik Topluluğu takımına teşekkür edip başarılarının devamını dileyen Gürer, "Spor faaliyetlerinde topluluklarımızın bir araya gelerek ortak paydada buluşması büyük bir kazanım, bu tür faaliyetleri yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüteceğiz" dedi. - KÜTAHYA

DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında

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Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, voleybol, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Spor DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında - Son Dakika


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