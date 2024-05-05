Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak - Son Dakika
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Spor

Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Dries Mertens, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Mertens, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili "Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak" dedi.

05.05.2024 23:34  Güncelleme: 23:40
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 6-1 galip ayrıldı. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens ve Victor Nelsson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN"

Mauro Icardi, "Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayacağımıza inanıyorduk, bunu da başardık. Zor bir sezon, Ekim'den beri yüzde yüzümde değilim. Gollerimle, asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Sakatlıklarıma rağmen oynamaya çalıştım. Mayıs ayına geldik ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Santrafor olduğum için gol atmak istiyorum. Taraftarımız da her yerde ilgi göstermeye devam ediyor" dedi.

Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak

"BU HAFTA GÖRÜŞMELER OLACAK"

Takımdaki geleceği merak konusu olan Dries Mertens de "Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir rakip. Konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk. Doktorlarımız gerekli işlemleri yaptı, desteklerini verdiler ve oynadım. Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Victor Nelsson ise, "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız. Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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