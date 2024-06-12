Dün geceye damga vurdu! Ronaldo'dan inanılmaz gol - Son Dakika
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Spor

Dün geceye damga vurdu! Ronaldo'dan inanılmaz gol

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Portekiz, İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

12.06.2024 10:16  Güncelleme: 10:21
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A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, dün akşam İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

RONALDO'DAN DOUBLE

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Dün geceye damga vurdu! Ronaldo\'dan inanılmaz gol
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Milli Takım, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dün geceye damga vurdu! Ronaldo'dan inanılmaz gol - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: para için kariyerini bitirdi kimse takip etmiyor onu artık 1 49 Yanıtla
    Ali Niyazi SAVAŞ: kariyer için paralarını mı bitirmeliydi sonuçta bu işi para için yapmıyor mu ??? 22 1 ferhat eser: gittiği ligi kim takip ediyor sen ona bak 1 18 Ankara null: ferhat kadrolu sarhos bu ya kaile almayin 0 0
  • Emir Kozcu: Adam kral yaa 25 1 Yanıtla
  • Isa Ataman: ronaldo harika bir futbolcu her ülke böyle bir futbolcusu olsun ister 23 2 Yanıtla
  • Umut Güler: Muhteşem ???? 17 1 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: Bu yaşta böyle performans ayakta alkışlanır 14 2 Yanıtla
  • Osman A: Ronaldo,bizimkileri karşında görene kadar keyfini sür bu 2 golün.Biz İrlanda değiliz. 2 9 Yanıtla

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