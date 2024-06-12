A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, dün akşam İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.
Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Dün geceye damga vurdu! Ronaldo'dan inanılmaz gol - Son Dakika
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