Dün geceye damga vurdu! Ronaldo\'dan inanılmaz gol

ferhat eser:

para için kariyerini bitirdi kimse takip etmiyor onu artık

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Ali Niyazi SAVAŞ: kariyer için paralarını mı bitirmeliydi sonuçta bu işi para için yapmıyor mu ??? 22 1

ferhat eser: gittiği ligi kim takip ediyor sen ona bak 1 18