Dünya 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler gözaltına alındı - Son Dakika
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Dünya 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler gözaltına alındı

PGA Şampiyonası'nın düzenlendiği Valhalla Golf Kulübü'ne girmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Scottie Scheffler, kaza nedeniyle trafik durdurulduğu sırada olay yerinden geçmeye çalışırken durmayarak ilerlemeye devam etti. Polis memuru tarafından arabasından çıkarılan ve kelepçelenen Scheffler, turnuvaya katılamadı.

17.05.2024 14:42
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Dünyanın 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler, bu haftaki PGA Şampiyonası'nın düzenlendiği Valhalla Golf Kulübü'ne girmeye çalışırkenLouisville Metro Polis Departmanı tarafından gözaltına alındı.

Sabah saat 5 civarında bir servis otobüsünün bir adama çarpıp öldürmesinden sonragolf sahasının dışındaki trafik durdurulmuştu. ESPN muhabiri Jeff Darlington'ın tanıklığına göre, Scheffler kaza yerinin etrafından dolanmaya çalışıyordu. Bir polis memuru durmasını söyledi, ancak durmak yerine ilerlemeye devam etti.

Bir polis memuru Scheffler'in arabasının yanına yanaştı. Scheffler, Valhalla Golf Kulübü'nün girişine geldiğinde durdu ve yaklaşık 20-30 saniye sonra camını açtı. Polis memuru, Scheffler'i araçtan çıkararak arabaya yaslayıp kelepçeledi.

Scheffler,polise dönerek "Yardım edebilir misin?" diye sordu. Polis memuru ise "Yoldan çekilmeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz bir şey yok. Scottie Scheffler hapse gidecek," dedi.

27 yaşındaki Scheffler, son beş turnuvasının dördünü kazanmıştı ve saat 8:48'de başlangıç yapacaktı.

Louisville Metro Polis Departmanı'ndan bir sözcü, Cuma günü Valhalla Golf Kulübü'nün dışında bir servis otobüsünün bir yayaya çarpıp öldürmesi nedeniyle PGA Şampiyonası'nın ikinci turunun ertelendiğini doğruladı.

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SON DAKİKA: Dünya 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler gözaltına alındı - Son Dakika
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