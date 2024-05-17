Dünya 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler gözaltına alındı

Spor

Dünyanın 1 numaralı golfçüsü Scottie Scheffler, bu haftaki PGA Şampiyonası'nın düzenlendiği Valhalla Golf Kulübü'ne girmeye çalışırkenLouisville Metro Polis Departmanı tarafından gözaltına alındı.

Sabah saat 5 civarında bir servis otobüsünün bir adama çarpıp öldürmesinden sonragolf sahasının dışındaki trafik durdurulmuştu. ESPN muhabiri Jeff Darlington'ın tanıklığına göre, Scheffler kaza yerinin etrafından dolanmaya çalışıyordu. Bir polis memuru durmasını söyledi, ancak durmak yerine ilerlemeye devam etti.

Bir polis memuru Scheffler'in arabasının yanına yanaştı. Scheffler, Valhalla Golf Kulübü'nün girişine geldiğinde durdu ve yaklaşık 20-30 saniye sonra camını açtı. Polis memuru, Scheffler'i araçtan çıkararak arabaya yaslayıp kelepçeledi.

Scheffler,polise dönerek "Yardım edebilir misin?" diye sordu. Polis memuru ise "Yoldan çekilmeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz bir şey yok. Scottie Scheffler hapse gidecek," dedi.

27 yaşındaki Scheffler, son beş turnuvasının dördünü kazanmıştı ve saat 8:48'de başlangıç yapacaktı.

Louisville Metro Polis Departmanı'ndan bir sözcü, Cuma günü Valhalla Golf Kulübü'nün dışında bir servis otobüsünün bir yayaya çarpıp öldürmesi nedeniyle PGA Şampiyonası'nın ikinci turunun ertelendiğini doğruladı.