İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Katalan ekibinin yıldız savunmacısı Araujo'nun bir pozisyondan sonra bilincini kaybetmesi yürekleri ağza getirdi.
Barcelona-Celta Vigo maçının 65. dakikasında Gavi ile kafa kafaya çarpışan Araujo'nun bilinci kapandı. Sahadaki futbolcular büyük endişe yaşarken, yıldız savunmacı sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan yapılan açıklamada futbolcunun son durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu - Son Dakika