Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu - Son Dakika
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Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu

11.05.2022 00:50

Barcelona-Celta Vigo maçında Gavi ile kafa kafaya çarpışan Araujo bilincini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının endişeli bakışları arasında ambulansa bindirilen futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Araujo'nun yapılacak tetkiklerden sonra son durumunun belli olacağını açıklandı.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Katalan ekibinin yıldız savunmacısı Araujo'nun bir pozisyondan sonra bilincini kaybetmesi yürekleri ağza getirdi.

Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Barcelona-Celta Vigo maçının 65. dakikasında Gavi ile kafa kafaya çarpışan Araujo'nun bilinci kapandı. Sahadaki futbolcular büyük endişe yaşarken, yıldız savunmacı sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan yapılan açıklamada futbolcunun son durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.

Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu
Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu
Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu
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Son Dakika Spor Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya, Barcelona'nın yıldızı için dua ediyor! Arkadaşları ambulans kapısında sıra oldu - Son Dakika
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