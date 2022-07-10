Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir - Son Dakika
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Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir

10.07.2022 00:31

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Dünya futbolunun en önemli golcülerinden olan Luis Suarez ve Cavani'nin birlikte sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği öne sürüldü. Yaşları gereği artık Avrupa'nın dev takımlarından teklif almalarının zor olduğu belirtilen Uruguaylı iki yıldızın, 2022 Dünya Kupası'nda hazır bir şekilde yer almak için rekabetçi bir ligde boy göstermek istedikleri ifade edildi.

Bu yaz sözleşmeleri sona eren ve boşta olan Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİTMEK İSTİYORLAR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile turnuvada hazır şekilde boy göstermek isteyen Edinson Cavani ve Luis Suarez, Fenerbahçe forması giyebilir. Arjantin ve MLS'ten de teklifler alan futbolcuların henüz Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemedikleri ve Fenerbahçe'nin yolunu tutabilecekleri belirtildi.

Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLABİLİRLER

Katar'daki Dünya Kupası'nda mümkün olan en iyi koşullarda forma giyebilmek için rekabetçi bir ligde oynamak isteyen futbolcuların, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etme olasılığı olan Fenerbahçe'ye transfer olabilecekleri öne sürüldü.

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Edinson Cavani, Luis Suarez, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir - Son Dakika
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