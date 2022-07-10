Dünya bu transferleri konuşacak! Fenerbahçe, Cavani ile Suarez'e aynı anda imza attırabilir

Bu yaz sözleşmeleri sona eren ve boşta olan Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİTMEK İSTİYORLAR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile turnuvada hazır şekilde boy göstermek isteyen Edinson Cavani ve Luis Suarez, Fenerbahçe forması giyebilir. Arjantin ve MLS'ten de teklifler alan futbolcuların henüz Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemedikleri ve Fenerbahçe'nin yolunu tutabilecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLABİLİRLER

Katar'daki Dünya Kupası'nda mümkün olan en iyi koşullarda forma giyebilmek için rekabetçi bir ligde oynamak isteyen futbolcuların, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etme olasılığı olan Fenerbahçe'ye transfer olabilecekleri öne sürüldü.