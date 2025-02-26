Dünya devi Arda Güler için harekete geçti! Real Madrid\'in istediği bonservise bakın

Spor

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulma konusunda sıkıntı yaşayan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce önemli takımlar milli yıldızın peşine düşerken Alman devi Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti.

50 MİLYON EURO

Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı. Bavyera ekibi hücum hattını Harry Kane, Jamal Musiala ve Michael Olise ile birlikte tamamlamak için Arda Güler'i de kadrosuna katmak istiyor.

Bayern Münih oyuncu için 50 milyon Euro ayırırken yaz transfer döneminin de yaklaşması ile beraber Bavyera ekibi oyuncu için en büyük aday olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda haberde Arda Güler'e Bayern'de daha önemli rol verileceği belirtilenler arasında.