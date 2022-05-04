Dünya devi, Barcelona'yı yarış dışı bıraktı! Fenerbahçeli Arda Güler'in yeni takımı netleşiyor - Son Dakika
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Dünya devi, Barcelona'yı yarış dışı bıraktı! Fenerbahçeli Arda Güler'in yeni takımı netleşiyor

04.05.2022 22:22

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer girişimlerini hızlandırdı. Alman devinin transferi sonuçlandırmak için Barcelona'nın önüne geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon harikalar yaratan Arda Güler için Borussia Dortmund gemileri yaktı. Alman devinin 17 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak için girişimleri hızlandırdığı öğrenildi.

BORUSSIA DORTMUND, BARCELONA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sporx'in Diario Sport'tan aktardığı habere göre, Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Borussia Dortmund'un, transfer için şu an Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı. Arda'nın bu sezon Fenerbahçe'deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, Türkiye'de genç yeteneğin Avrupa'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi. Bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Fenerbahçe'de 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi, Barcelona'yı yarış dışı bıraktı! Fenerbahçeli Arda Güler'in yeni takımı netleşiyor - Son Dakika


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