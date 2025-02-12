Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar - Son Dakika
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Spor

Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, mali sıkıntılar nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracak. İngiliz devi, geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkarmıştı.

12.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:44
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

200 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar

Manchester United, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan Kışla:
    Bizde de var batan KARApara ile aklanıyor yasadışı bahis reklamları ile kurtarılmaya çalışıyor o da yetmiyor hakemler TFF MHK elbirliği ile kurtarılmaya çalışıyor. 17 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aç Kalmazlar Tazminat alırlar 8 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Eee Maçlari satarak klubü ayakta tutamadılar, Bu normaldir 8 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinhoya ödedikleri tazminat tutarından sonra belini doğrultamadı. 5 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    ne oldu da batıyor durup dururken ekonomik kriz yalandır nüfus artıyor her şeye talep artıyor yüzyıllardır1. 2. savaşlarda yok olmayan şirketler batıyor, yalan kumar sitelerinden nesineden aldıkları para her geçen gün kasalarını dolduruyor savaş yok kıtlık yok bu neyin ekonomik krizi. yetmiyorsa az yiyin sizde kurnaz memur milleti 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Ergin:
    Araplar satın alır takmayın 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    okadar transfer ne olacak zarar olur tabi ana yine suclu dusuk ucret alanlara kesilmis milyon dolar alanlari gonderseydiniz ya 0 0 Yanıtla
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