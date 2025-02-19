Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmaları sonucunda 4 takım son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

BENFİCA TURLADI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. Her iki oyuncunun da gol attığı karşılaşma 3-3 sona ererken, Portekiz ekibi son 16'ya kalan takım oldu.

MİLAN ELENDİ

İtalyan ekibi AC Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk ederken, Santiago Gimenez ve Julian Carranza'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere bitti. Sahasındaki ilk maçı 1-0'la kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoç Celtic'le 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasındaki ilk maçı2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;