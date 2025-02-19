Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmaları sonucunda 4 takım son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. Her iki oyuncunun da gol attığı karşılaşma 3-3 sona ererken, Portekiz ekibi son 16'ya kalan takım oldu.
İtalyan ekibi AC Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk ederken, Santiago Gimenez ve Julian Carranza'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere bitti. Sahasındaki ilk maçı 1-0'la kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoç Celtic'le 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.
Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasındaki ilk maçı2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;
Son Dakika › Spor › Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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