Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmalarının ardından Benfica, Feyenoord, Bayern Münih ve Club Brugge son 16 turuna adını yazdırdı. Benfica ile Monaco'nun 3-3 berabere kaldığı maçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol attı. AC Milan ve Feyenoord'un 1-1 berabere kaldığı maçta, Feyenoord son 16'ya yükseldi. İşte gecenin sonuçları...

19.02.2025 08:04  Güncelleme: 08:25
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmaları sonucunda 4 takım son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

BENFİCA TURLADI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. Her iki oyuncunun da gol attığı karşılaşma 3-3 sona ererken, Portekiz ekibi son 16'ya kalan takım oldu.

MİLAN ELENDİ

İtalyan ekibi AC Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk ederken, Santiago Gimenez ve Julian Carranza'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere bitti. Sahasındaki ilk maçı 1-0'la kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoç Celtic'le 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasındaki ilk maçı2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;

  • Milan- Feyenoord: 1-1
  • Bayern Münih - Celtic: 1-1
  • Atalanta - Club Brugge: 1-3
  • Benfica - Monaco: 3-3
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih, Orkun Kökçü, Club Brugge, Feyenoord, AC Milan, Benfica, Futbol, Dünya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    şampiyonlar liginde Beşiktaş yoksa hiç anlamı yoktur bizim yerimiz şampiyonlar Ligidir 8 17 Yanıtla
  • Yakup ÇAKMAK:
    HER ZAMANKİ GİBİ YİNE İDDİA KAZANDI. KUMARCILARA GEÇMİŞ OLSUN. 19 1 Yanıtla
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