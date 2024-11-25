Dünya devi Galatasaray\'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır

Ender Kervancıoğlu:

Napoli Galatasarayla olan iyi ilişkilerinden dolayı 5 milyon euro iskonto yapar, 70'e düşer. Daha düşmez. Galatasaray en az 25 milyon euroluk bir satış yaparsa bunu peşinat olarak Napoliye öder, kalanını sponsor desteğiyle 3 veya 4 yıla eşit şekilde bölerek ödeme planı oluşturur. Bizim için biraz zor ama Chelsea 75 milyon euroyu tek kalemde avcuna sayarsa Napoli Galatasarayı iplemez diye düşünüyorum.