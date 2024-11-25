Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır - Son Dakika
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Spor

Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır

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Premier Lig devi Chelsea, Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Victor Osimhen için büyük bir transfer teklifi hazırlıyor. İngiliz basınından gelen haberlere göre, Chelsea, Osimhen'in ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını değerlendirme kararı aldı.

25.11.2024 14:14
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Premier Lig devi Chelsea, Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için kesenin ağzını açıyor.

ÇUVALLA PARA ÖDEYECEKLER

25 yaşındaki Nijeryalı golcü için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Caught Offside'de yer alan habere göre, Chelsea yıldız ismin ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını kesinlikle değerlendirme kararı aldı.

ÇOK KARARLILAR

Yaz döneminde oyuncunun yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferi bir türlü bitiremeyen Londra ekibi, Ocak'ta imzayı attırmak istiyor.

Dünya devi Galatasaray\'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır

Victor Osimhen, Galatasaray, Chelsea, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nurrahman Kocak:
    Chelsea istese dursunla okani bile satin alip kulube temizlikci yapar :))) 6 34 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Yorumlara bakıyorum da ne kadar çok Ferhat eser var bu sayfada 28 0 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    fetönün çocuğu gese alsa alsa başını alır izleyin görün 1 26 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    para çok bunlarda alırlar ama kalsa daha iyi olur çok iyi oyuncu osimhen 22 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Napoli Galatasarayla olan iyi ilişkilerinden dolayı 5 milyon euro iskonto yapar, 70'e düşer. Daha düşmez. Galatasaray en az 25 milyon euroluk bir satış yaparsa bunu peşinat olarak Napoliye öder, kalanını sponsor desteğiyle 3 veya 4 yıla eşit şekilde bölerek ödeme planı oluşturur. Bizim için biraz zor ama Chelsea 75 milyon euroyu tek kalemde avcuna sayarsa Napoli Galatasarayı iplemez diye düşünüyorum. 21 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bizede avanta verirlerse yollariz yoksa hazirana kadar bizde. 8 7 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Sanki Gs den alacak :) 7 5 Yanıtla
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