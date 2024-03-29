Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İspanyol basınındaki haberlere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.
Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği öne sürüldü.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Son Dakika › Spor › Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi - Son Dakika
Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları sonucunda gruplarını lider tamamlayan 6 takıma ödülleri takdim edildi. 12 kız, 11 erkek toplam 23 takımın mücadele ettiği şampiyonada 3 kız ve 3 erkek takımı yarı finale yükseldi. Yarı finallere hak kazanan takımlara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Çağlar tarafından verildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımıyla kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvada dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek.
Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Engelli olmanın hayattan kopmamak gerektiğini vurgulayan Çam, engelli bireylere tavsiyelerde bulundu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumları ziyaret ederek önemli temaslar gerçekleştirdi. Öğrencilerin görüşleri ve talepleri değerlendirilerek geleceğe yönelik planlamalarla, gençlerimizin yarınlara hazırlanması için bakanlığın tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon maçında yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararını görüşmek üzere camianın önde gelenleriyle istişarelerini sürdürdü. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Koç, kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar ligden çekilme önerisiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bazı yöneticiler ligden çekilmeye karşı olduklarını belirtirken, bazıları da tepki olarak belirli eylemler önerdi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Ortaokulu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Masa Tenisi Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında üçüncü olarak yer aldı. Okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'a ziyarette bulunan öğrenciler, başarılarından dolayı tebrik edildi.
Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 okuldan takımların katıldığı müsabakalarda, minik sporcular kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakaları yakından takip ettiğini ve dereceye giren öğrenci sporculara hediyelerini takdim ettiklerini belirtti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, birçok önemli maçın yer aldığı haftada takımlar mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor, 1 kırmızı kart ve 45 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti.
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