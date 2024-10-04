Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır - Son Dakika
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Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır

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Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın dev takımlarının radarına girdi. Milli yıldız ile Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilirken, İngiliz devinin 40 milyon euroyu gözden çıkardığı da öne sürüldü.

04.10.2024 22:21
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı tüm maçlarda skor katkısı vererek adından söz ettirmeye devam ederken bir yandan da Avrupa'nın dev kulüplerini şimdiden peşine taktı.

MANCHESTER UNITED'İN RADARINA GİRDİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, yeni takımda kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarına girdi. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Milli yıldıza oynadığı maçlarda skor katkısı vermesi sonrası ise en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ifade edildi. İngiliz devi United'ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

BENFICA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Portekiz takımı, Kerem'in transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Öte yandan iki takım arasındaki anlaşmaya göre milli futbolcunun bir sonraki satışının karından da sarı-kırmızılılara yüzde 10 ödeme yapılacak.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır

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Son Dakika Spor Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunuss Bayern:
    Dünya devi = m.united (avrupa liginde 25.ci 16 15 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    balon yakında patlar 3 24 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Jelerti 9 2 milyon euroya al, keremi 12 milyona bırak. Galatasaray olarak büyük eşeklik ettik. Geçmişte Ozan kabaktan gelen 12 milyon euroyu Diagne'ye yatırmıştık. Aynı negatif hisleri yaşıyorum. Spartak moskova ile 12 milyon euroya anlaşılmış ama kerem rusyaya gitmemiş. Benfica talip olunca sanırım ayıp olmasın diye aynı parayı talep ettik. İyi bir pazarlık yapmadık. En az 15 milyon euro ederdi. 20 2 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Kerem için iyi para 12 milyon euro, balon haber defansı sifir olan oyunun her dakikasında oyunda olmayıp kopuk kopuk oynayan bir oyuncuya 40 milyon euro fazla 1 11 Yanıtla
  • anıl bey:
    yunus kıskandı yunus 2 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ağzım açık kaldı ne serveti değmez 0 3 Yanıtla
  • Pinokyo:
    Yav he he. Sitenin adını yalanhaber.com yapın bari. 1 1 Yanıtla
  • Berkay Coşkun:
    Kardeşim Bence parayı seçip gitme Taraftarada sevdirdin kendini ilk 11 desin garanti önümüzde ki sezonlarda düşünülebilir ama şuan için erken diye düşünüyorum 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    rashford eşşeğinden daha iyi oynar net 1 0 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Bu çocuk heryerde oynar fizik gücü iyi hızlı bir futbolcu başarılar diliyoruz FB li olarak 0 0 Yanıtla
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