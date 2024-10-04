Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı tüm maçlarda skor katkısı vererek adından söz ettirmeye devam ederken bir yandan da Avrupa'nın dev kulüplerini şimdiden peşine taktı.

MANCHESTER UNITED'İN RADARINA GİRDİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, yeni takımda kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın radarına girdi. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Milli yıldıza oynadığı maçlarda skor katkısı vermesi sonrası ise en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ifade edildi. İngiliz devi United'ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

BENFICA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Portekiz takımı, Kerem'in transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Öte yandan iki takım arasındaki anlaşmaya göre milli futbolcunun bir sonraki satışının karından da sarı-kırmızılılara yüzde 10 ödeme yapılacak.