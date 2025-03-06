Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi - Son Dakika
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Spor

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.

06.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:48
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Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.

İSTANBUL'A GELDİLER

İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi. İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe - Rangers maçında genç stoperi izleyecek.

2 GOL ATTI

Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti. Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi

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Son Dakika Spor Dünya devi Yusuf Akçiçek için geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    devler geliyor yedeklik başlıyor hep aynı hikaye 10 17 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ferdi Altay arda Yusuf milli yedekler kervani 11 11 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    satılık degil birader ama fenerbahcemizi izlemeye gelin tabi 6 3 Yanıtla
  • My Way:
    UleAn admin haftalardır bu haberi yapıyorsun senin başka işin gücün yok mu? Git garibanın iftarlık sofrasını haber yap mesela 4 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Geldikleri gibi giderler. 3 1 Yanıtla
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