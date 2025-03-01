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Dünya devine kötü haber: Büyük para kaybettiler

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Liverpool, 2023-24 sezonundaki mali kaybının 57 milyon sterlin olduğunu açıkladı. Bu kaybın başlıca nedeni, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alınmaması ve medya gelirlerinin 38 milyon sterlin azalarak 204 milyon sterline düşmesi.

01.03.2025 10:08  Güncelleme: 10:31
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İngiltere Premier Lig'in en güçlü ekipleri arasında gösterinlen Liverpool, 2023-24 sezonundaki mali kaybı 57 milyon sterlin olarak açıklandı.

57 MİLYON STERLİN KAYBETTİLER

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 57 milyon sterlin mali kaybın başlıca nedeni, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alınmaması ve kulübün medya gelirlerinin 38 milyon sterlin azalarak 204 milyon sterline düşmesi gösterildi.

Liverpool, Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un teknik direktör olarak görev yaptığı son sezonda Lig Kupası'nı kazanırken Premier Ligi üçüncü bitirip FA Cup ile Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Buna karşın İngiliz ekibi yüklü miktarda mali eksikliğe engel olamadı.

Geçen sezon ilk kez yıllık mali hesaplarında 300 milyon sterlinden fazla ticari gelir elde ederek 308 milyon sterlin gelire ulaşan Liverpool, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo and Ryan Gravenberch transferlerine toplam 165 milyon sterlin transfer bedeli ödedi. İngiliz ekibi, 2022-23 sezonundaki mali kaybını 9 milyon sterlin olarak duyurmuştu.

Dünya devine kötü haber: Büyük para kaybettiler

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