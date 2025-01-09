Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı

Spor

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Daha önce bir çok kez hız limitini aşarak ceza alan Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire bu kez ehliyeti kaptırdı. Hız tutkunu İngiliz futbolcu 3 gün içinde 2 kez hız sınırını aşınca mahkemeden ağır ceza yedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, hız sınırını iki kez ihlal etmesi nedeniyle 56 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve toplamda 1.000 sterlini aşan para cezasına çarptırıldı.

İKİ KEZ HIZ SINIRINI AŞTI

31 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester Havalimanı yakınlarında 50 mph (80 km/s) hız sınırı olan bölgede 85 mph (136 km/s) hızla yakalandı. Bolton Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Maguire'ın lüks Range Rover'ının Mart 2023'te Wilmslow Road'daki bir tünelden çıkarken radar kamerasına takıldığı belirtildi.

Savcı Karen Allanson, Maguire'ın aracın kayıtlı sahibi olduğunu ve direksiyon başında olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Olaydan sadece iki gün sonra aynı suçtan yeniden yakalanan Maguire, o tarihten bu yana üç ceza puanı aldı.