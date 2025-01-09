Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı

Geniş Video İzle

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, hız sınırını iki defa aşması nedeniyle 56 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve toplamda 1.000 sterlini aşan para cezasına çarptırıldı.

09.01.2025 15:53  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce bir çok kez hız limitini aşarak ceza alan Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire bu kez ehliyeti kaptırdı. Hız tutkunu İngiliz futbolcu 3 gün içinde 2 kez hız sınırını aşınca mahkemeden ağır ceza yedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, hız sınırını iki kez ihlal etmesi nedeniyle 56 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve toplamda 1.000 sterlini aşan para cezasına çarptırıldı.

İKİ KEZ HIZ SINIRINI AŞTI

31 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester Havalimanı yakınlarında 50 mph (80 km/s) hız sınırı olan bölgede 85 mph (136 km/s) hızla yakalandı. Bolton Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Maguire'ın lüks Range Rover'ının Mart 2023'te Wilmslow Road'daki bir tünelden çıkarken radar kamerasına takıldığı belirtildi.

Savcı Karen Allanson, Maguire'ın aracın kayıtlı sahibi olduğunu ve direksiyon başında olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Olaydan sadece iki gün sonra aynı suçtan yeniden yakalanan Maguire, o tarihten bu yana üç ceza puanı aldı.

Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı

Manchester United, Futbol, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Bu olay bizde olsaydı o ehliyete el koyamazlardı para cezasıyla olay kapanırdı. 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adama koymaz şoför tutar 2 0 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    Galatasaray da olsaydı tam tersi üstüne para alırdı çünkü adamlardan yapı var 0 1 Yanıtla
  • Volkan null:
    Bin sterlin iyi para Allah yardımcısı olsun 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Postunu geç 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya devini,n yıldızı ehliyetini kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.