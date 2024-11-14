Dünya devinin inanılmaz taktiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya devinin inanılmaz taktiği ortaya çıktı

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İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, rakiplerini her 90 dakikada neredeyse 7 kez ofsayt tuzağına düşürerek Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oturdu. Yüksek bir defans hattına dayanan ve kompakt bir oyun düzeni oluşturan teknik direktör Flick, ofsayt tuzağı stratejisi ile rakipleri şaşırtıyor ve Barcelona'nın savunmadaki başarısını güçlendiriyor.

14.11.2024 09:57
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İspanya La Liga'da zirvenin hakimi olan Barcelona'nın uyguladığı taktik ortaya çıktı. Rakiplerini her 90 dakikada neredeyse 7 kez ofsayt tuzağına düşüren Katalanlar Avrupa'nın 5 büyük liginde açık ara zirvenin sahibi oldu. İspanya Ligi'nin liderlik koltuğunda oturan Barcelona'nın verileri gerçekten zirveyi ne kadar hak ettiklerinin bir kanıtı gibi. Katalan ekibi, şu ana kadar en iyi futbolu oynayan, en çok gol atan ve en fazla galibiyet alan takım olarak öne çıkıyor.

UYGULAMAYA DÖKMEDE ÇOK İYİLER

Marca gazetesinin incelemesine göre, Barcelona'nın bu sezon sergilediği en ilginç özelliklerden biri ise rakiplerini sıkça ofsayta düşürme becerisi oldu. Yüksek bir defans hattına dayanan ve kompakt bir oyun düzeni oluşturan teknik direktör Flick, adeta bir "ofsayt tuzağı" yaratarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu strateji, rakipleri şaşırtırken Barcelona'nın savunmadaki başarısını güçlendirdi.

MAÇ BAŞINA 6,62 OFSAYT

La Liga'da diğer liglere göre daha fazla hafta geçmiş olabilir, ancak oyun süresi başına standart halde edilen verilere göre Barcelona, hâlâ açık ara önde. Barcelona, her 90 dakikada 6,62 kez rakiplerini ofsayta düşürürken, bu oran Parma için 3,58. Bu fark, Barcelona'nın defansif stratejisinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya devinin inanılmaz taktiği ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Dünya devinin inanılmaz taktiği ortaya çıktı - Son Dakika

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