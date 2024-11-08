Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi

Spor

İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan habere göre, Hakan'ı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'e rakip çıktı.

MANCHESTER CITY DE DEVREDE

Hakan için Bayern Münih dışında Manchester City'nin de devrede olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin geri dönüşüyle ilgili bazı şüpheleri olduğu ve Bayern Münih kadar olmasa da Hakan'a ilgi gösterdiği ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunun takip edildiği kaydedildi.

45 MİLYON EURO

Inter'in ise yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine rağmen satmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda 45 milyon euroluk bir teklife, "Evet" diyebileceği öne sürüldü.