Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi - Son Dakika
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Spor

Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi

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Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na Alman devi Bayern Münih'in dışında İngiliz devi Manchester City'nin de talip olduğu ve bu transfer için sınırların zorlanacağı kaydedildi.

08.11.2024 14:39
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İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan habere göre, Hakan'ı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'e rakip çıktı.

MANCHESTER CITY DE DEVREDE

Hakan için Bayern Münih dışında Manchester City'nin de devrede olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin geri dönüşüyle ilgili bazı şüpheleri olduğu ve Bayern Münih kadar olmasa da Hakan'a ilgi gösterdiği ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunun takip edildiği kaydedildi.

45 MİLYON EURO

Inter'in ise yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine rağmen satmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda 45 milyon euroluk bir teklife, "Evet" diyebileceği öne sürüldü.

Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    Ne Başarısı Var İyice Abartmıyorsun Mallar Penaltıdan Ancak Gol Atıyor 5 23 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    yeminle bu 3 lig topçusu degil milli takımda ne yaptı ki başarısı olsun arada rast gele Bi gol atıyor oda sansa kerem demirbay gibi bos adamın tekidir 2 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haklısın Gs1905 0 2 Yanıtla
  • İlhami Çelenk:
    Bu adam ortalama bir topçu neden bu kadar abartılıyor 0 0 Yanıtla
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