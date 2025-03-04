Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Rangers ile oynanacak Avrupa Ligi maçında bir kez daha Avrupa ekipleri tarafından yakından takip edilecek.
Dünya devlerinden Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu Rangers ile oynanacak maçta tribünden takip edecek. Bayern Münih, daha önce Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek'i tribünden izlemişti.
Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta süre bulamayan Yusuf Akçiçek'in Rangers karşılaşmasında 11'de görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Dünya devleri Yusuf Akçiçek için geliyor - Son Dakika
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