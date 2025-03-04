Dünya devleri Yusuf Akçiçek için geliyor - Son Dakika
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Spor

Dünya devleri Yusuf Akçiçek için geliyor

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'i Rangers maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham yakından takip edecek. 19 yaşındaki futbolcu, daha önce Anderlecht maçında da Bayern Münih tarafından izlenmişti.

04.03.2025 11:21
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Rangers ile oynanacak Avrupa Ligi maçında bir kez daha Avrupa ekipleri tarafından yakından takip edilecek.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Dünya devlerinden Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Tottenham, 19 yaşındaki futbolcuyu Rangers ile oynanacak maçta tribünden takip edecek. Bayern Münih, daha önce Anderlecht maçında Yusuf Akçiçek'i tribünden izlemişti.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ligde Antalyaspor ile oynadığı maçta süre bulamayan Yusuf Akçiçek'in Rangers karşılaşmasında 11'de görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Dünya devleri Yusuf Akçiçek için geliyor

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY:
    satılık degil birader ama fenerbahcemizi ve buyuk fenerbahce taraftarını izlemek icin gelebilirsiniz 28 3 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Şuan çok erken Yusuf için iki üç sene sonra gerçek değerini bulunca ozaman belki olabilir pırlantamızı vermeyiz geleceği süper parlak enaz 100 milyon Euro 7 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Erken diyenlere şaşıyorum, futbol profesörleri potansiyeli görünce ufak yaşta alırki kendi futbol kültürü ile yetişsin ve daha kolay adapte olsun diye, 19 geç bile, 16 yaşında yapılıyor çoğu transfer, hatta 13-14 yaşlarında alt yapıya alıp ordan yetiştirip satan çok klüp var,Ajax,porto, Santos vb. gibi klüpler milyonlarca dolar kazanıyor. 1 0 Yanıtla
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