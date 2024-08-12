Suudi Arabistan\'dan Real Madrid\'in yıldızına futbol tarihine geçecek teklif

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan dünya futbol tarihine geçecek bir teklif geldi.
ESPN'in haberine göre; henüz ismi açıklanmayan bir Suudi ekibi, Vinicius Junior'a yılda 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Brezilyalı oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istemediğini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.
Öte yandan haberde, Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmemesi sebebiyle serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin çok zor olduğu ifade edilirken, Suudi kulübünün Real Madrid'den 1 milyar euroluk serbest kalma bedelinde "ufak" bir indirim istediği yazıldı.
Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle 264 maçta çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 83 kez gol sevinci yaşarken 75 de asist yaptı.
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