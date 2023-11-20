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Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı - Son Dakika

Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Mısır forması giyen Mohamed Salah'a Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek saldırdı. Maçın son anlarında yaşanan olay sonrası Salah sahayı askerlerin koruması eşliğinde terk etti.

Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
20.11.2023 13:36  - Güncelleme: 14:19

Sierra Leone ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği maçta Mohamed Salah saldırıya uğradı. Mısır'ın formasını giyen yıldız futbolcu sahaya giren taraftarların hedefi oldu.

SALAH'I DIŞARIYA ASKERLER ÇIKARDI

Maçın son anlarında gerçekleşen olayda sahaya giren Sierra Leoneli bir taraftar Salah'a saldırdı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Salah sahadan askerler eşliğinde ayrıldı.

TREZEGUET'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmayı Mısır, 2-0 kazandı. Mısır'a galibiyeti getiren golleri ise Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.

Olay anından görüntüler:

Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı

Mohamed Salah, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı - Son Dakika
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