Sierra Leone ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği maçta Mohamed Salah saldırıya uğradı. Mısır'ın formasını giyen yıldız futbolcu sahaya giren taraftarların hedefi oldu.
Maçın son anlarında gerçekleşen olayda sahaya giren Sierra Leoneli bir taraftar Salah'a saldırdı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Salah sahadan askerler eşliğinde ayrıldı.
Karşılaşmayı Mısır, 2-0 kazandı. Mısır'a galibiyeti getiren golleri ise Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.
Olay anından görüntüler:
Son Dakika › Spor › Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı - Son Dakika