Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

10.05.2022 23:12
Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi.

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Girit adası Heraklion şehrinde organize edilen şampiyonada 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.

Türkiye organizasyonda erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olurken, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar dünya ve büyükler Avrupa şampiyonaları var. Hep birlikte camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanı ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
500
Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 'yıldız' haltercilere ziyaret Başkan Ünlü'den Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 'yıldız' haltercilere ziyaret ABD'den Ege açıklaması: 'Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin' ABD'den Ege açıklaması: 'Egemen hava sahalarına saygı gösterilsin'

Girit Adası, Yunanistan, Türkiye, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:26:42. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement