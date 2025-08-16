Yine olay yarattı! Dünya Icardi'yi konuşuyor - Son Dakika
Yine olay yarattı! Dünya Icardi'yi konuşuyor

16.08.2025 16:55
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 8 aylık bir aranın ardından sahalara geri döndü ve ilk maçında golünü attı. Arjantinli yıldızın performansı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından 8 ay sonra sonra yeşil sahalara geri döndü. Yıldız oyuncu, takımının Fatih Karagümrük'e attığı 3. golün sahibi oldu. Icardi, attığı bu golle hem Sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu hem de tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

'KRAL GERİ DÖNDÜ'

TYC SPORT - Arjantin: ''Mauro Icardi büyük bir patlamayla geri döndü. Arjantinli oyuncunun taraftarlarla kutlaması, maç boyunca devam etti. Isınma hareketlerinin hemen başından itibaren taraftarlar ona tezahürat etmeye başladı ve tribünlerden coşkuyla sahaya çıktı. Sanki stadyum yıkılacaktı. Maçtan sonra, tüm takım sahaya çıktığında, Icardi seyircilerle yüz yüze geldi ve tezahüratlarını kahkaha ve neşe içinde sürdürdü. "Kral geri döndü!"

'LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ'

GENTE - İspanya: ''Icardi'nin dönüşü aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası. Sekiz ay boyunca profesyonel olarak oynamamak, her sporcu için büyük bir zorluk. Ancak tecrübeli forvet, gol atma yeteneğini kaybetmediğini göstererek takımının galibiyetine katkıda bulundu ve soyunma odasında liderliğini pekiştirdi.''

'TRİBÜNLER ADINI HAYKIRDI'

INFOBEA - Arjantin: "Mauro oyuna girerken, stadyumda ismi anons edilince tribünler çok gürültülü bir şekilde soyadını haykırdı. 86. dakikada taraftarlar, Icardi'nin golünü sevinçle kutladı. Karagümrük'ün kaybettiği top Lucas Torreira'ya geçti ve Uruguaylı orta saha oyuncusu kalecinin önünde kaldı, ancak bencil davranmayıp topu Icardi'ye pasladı ve topu ağlara gönderdi."

'DÖNÜŞÜNÜ KUTLADI VE AYAKTA ALKIŞLANDI'

TN.COM - Tunus: ''Arjantinli forvet, Galatasaray taraftarları önünde dönüşünü kutladı ve ayakta alkışlandı. Diğer oyuncular da ona katılarak, onun takımın önemli bir parçası olduğunu gösterdi.''

'GALATASARAY'DA FARK YARATMAYA HAZIR'

TRIBUNA - Belarus: "Bu gol, Arjantinli forvet için özellikle anlamlıydı çünkü geçen Kasım ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından sekiz ay sonra sahalara geri döndü. Artık geri döndü ve Galatasaray'da fark yaratmaya hazır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Omer KAHYA:
    abartmaya gerek yok boş kaleye gol kolay 0 1 Yanıtla
  • ahmet mermer:
    bu adami futbulcu yapmaya urasanlara yaziklar olsun 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
