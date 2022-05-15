Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

15.05.2022 18:38
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde eksik olan dünya şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde eksik olan dünya şampiyonluğu kazanmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada son 16 turunda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı yeneerek çeyrek finale yükselen Buse Naz, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Roumaysa Boualam'ın önemli bir rakip olduğunu aktaran milli boksör, "Cezayirli kritik rakiplerimden biri. Olimpiyatta da olan rakiplerimden biriydi. Onunla böyle bir maç yapmak ben mutlu etti ama geriye 3 maç daha var. Sonunun şampiyonluk olmasını çok istiyoruz. Umarım bunu başarırım. Dünya şampiyonluğum ne yazık ki yok. Şu anki hedefimiz onu kazanmak." diye konuştu.

Buse Naz, çeyrek finale çıkan 7. milli boksör olduğunun hatırlatılması üzerine, "Takımımla beraber ilerlediğim için kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çok kritik ve önemli rakiplerden maçlar alarak ilerliyoruz. Kaybeden arkadaşlarımız da çok iyi rakiplere kaybediyor. Antrenörlerimiz ve birbirimize olan güvenimiz devam ettiği sürece daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahibi olduğu organizasyonda seyirci desteğine değinen Buse Naz, "Çok fazla destekleyen var. Küçük çocuklar ve ailem burada. Onları görünce heyecanlanıyorum ve burnumun direği sızlıyor. Ama onlardan çok güç alıyorum. Umarım böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit ise, "Rakibimiz zorlu bir isimdi. Çok şükür bunu da geçtik. Aynı şekilde kalan maçlarımızı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bugün şanssız bir şekilde 2 maç kaybettik. Onları da genç olmaları ve tecrübe eksikliğinden dolayı yenildik. İnşallah çok çalışarak daha iyi olacağız." diye konuştu.

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Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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