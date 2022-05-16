Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

16.05.2022 16:39
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantileyen milli boksör Sema Çalışkan, altın madalya alacağına inandığını söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantileyen milli boksör Sema Çalışkan, altın madalya alacağına inandığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. günündeki çeyrek final müsabakasında Polonyalı Daria Parada'yı net bir skorla yenen Sema, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yarı finale çıkarak hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını aktaran milli boksör, "Hedefimize henüz ulaşmadık. Altın madalya kazanmak için çabalıyoruz. Takım olarak çok iyi çalıştık. İnşallah altın madalya alarak bunu taçlandıracağız. Şampiyonluk çok güzel, her sporcunun yaşaması gereken bir duygu. Onu yaşamak için elimden geleni yapacağım. İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit de takım halinde şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Zorlu maçları yapıyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu şampiyonayı altın madalyalar kazanarak tamamlayacağız. Zorlu bir maç oldu. Sema, bir önceki turda da zorlu bir maç yapmıştı. Onun yorgunluğu vardı. Bir sonraki maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçta da rauntları 5-0, 5-0, 5-0 aldı. Çok iyi hazırlandı ve güzel bir maç çıkardı. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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