Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen milli boksör Elif Güneri, altın madalya için çok çalıştığını belirterek bunu başaracağına inandığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde 81 kilo çeyrek finalinde Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andieg'i 5-0 yenen Elif Güneri, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk maçının biraz sıkıntılı geçtiğini anlatan milli boksör, "Bu maçta telafi etmek istemiştim. Çok şükür telafi ettim. Çok tecrübeli, iki olimpiyat görmüş bir rakibe karşı oynadım. Bizim de sınıfımız belli. Her zaman dünyanın en iyileriyle yarıştık. İyi rakip her zaman iyi maç sergiletir. Kenyalı arkadaşıma bana güzel bir maç sergilettiği için teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha önce Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi ve üçüncüsü olduğunu hatırlatan 34 yaşındaki milli sporcu, "Evimde İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyorum. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmuştum. Dünya Şampiyonası'nda ise ikinciliğim ve üçüncülüklerim var. Kendi evimde şampiyonluğu almak istiyorum. Koronavirüs salgını süresince sadece bu şampiyonaya hazırlandım." ifadelerini kullandı.

Milli takımın 8 sıklette de yarı finale çıkacağına inandığını dile getiren Elif, "Çok kaliteli bir takımımız var. Yaş ortalamamız çok düşük. Ben, onların ablası sayılırım. Bu tecrübemi arkadaşlarıma her zaman yansıtmaya çalışıyorum. Şu anda geride 5 arkadaşım var. Hepsinde de yarı finale çıkacağımıza inanıyorum. Parolamız her zaman şampiyonluk, zirve. Elenen 4 arkadaşım da çok üzgündü. Çok iyi hazırlandık, genç ve iyi bir takımımız var. Bu takımın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda adından söz ettireceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.