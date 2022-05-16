Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yoluna devam eden 8 sıklette de altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde çeyrek final müsabakasında Filipinli Aira Cordero Villegas'ı yenen olimpiyat ikincisi milli boksör, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada bugün yarı finale çıkan 4. milli boksör olduğunu hatırlatan Buse Naz, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Şu ana kadar 4'te 4 yarı finale çıktık. Bugün 8 sıklette de yarı final istiyoruz. Umarım da olacak. Önemli rakiplerimizden biriydi. Dün maç yaptım. Bugün yarı finale çıkma stresi vardı. Umarım yarı finalde daha iyi oluruz. Çok iyi hissediyoruz. İnşallah takımın birliği ve beraberliği bozulmadan hepimiz altın madalyayla buradan ayrılacağız." diye konuştu.