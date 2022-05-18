Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda finale çıkan milli boksör Hatice Akbaş, hedefinin altın madalyayı almak olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Hatice, yarı finalde Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yendiği maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yarı finalde iyi bir performans sergilediğini aktaran milli boksör, "Güzel bir maç yaptım. Finale çıktım. Benim açımdan iyi geçti. Hedefim altın madalya. Beni destekleyen herkese, yetiştiren babam ve antrenörüm Kerem Akbaş'a sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan milli takım antrenörlerime de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, Ayşe Çağırır ve Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra Hatice'nin de finale çıktığını belirterek, "Hatice efsane bir maç izlettirdi. Çok keyif aldık. Kızlarımız çok iyi hazırlandı. Hatice 22 yaş altında Hırvatistan'da Avrupa şampiyonu olmuştu. Çok emek verdik, karşılığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.