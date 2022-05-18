Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

18.05.2022 21:28
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 9. gününde akşam seansı tamamlandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 9. gününde akşam seansı tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada akşam seansında 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda yarı final maçları yapıldı.

Türkiye'den 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıktı.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i net bir şekilde yenerek adını finale yazdırdı.

Taylandlı Preedakamon Tintabthai karşısında rahat bir maç çıkaran Hatice Akbaş da finale yükselen isim oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i net bir skorla eleyerek finale çıktı.

Ağır sıklette ise Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı 5-0'la mağlup ederek finale yükseldi.

Gündüz seansında ise 48 kiloda Ayşe Çağırır adını finale yazdırmıştı.

Tüm sıkletlerde yarı final müsabakalarının tamamlanmasıyla Türkiye'den 5 boksör, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Gündüz seansında 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, yarı final maçlarını kaybederek bronz madalyada kalmıştı.

Final eşleşmeleri

Şampiyonada 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Sıkletlere göre eşleşmeler şöyle:

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)-Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)

54 kilo: Hatice Akbaş (Türkiye)-Lacramioara Perijoc (Romanya)

60 kilo: Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)-Rashida Shakilya Ellis (ABD)

66 kilo: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)-Charlie Cavanagh (Kanada)

75 kilo: Tammara Thibeault (Kanada)-Atheyna Bylon (Panama)

+81 kilo: Şennur Demir (Türkiye)-Khaija Mardi (Fas)

YORUMLAR
500
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement