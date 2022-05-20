Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

20.05.2022 19:11
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanan Hatice Akbaş, kendisine inananların inancını boşa çıkarmadığını söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanan Hatice Akbaş, kendisine inananların inancını boşa çıkarmadığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan milli sporcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice, "Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım henüz çok genç, buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı boşa çıkarmadım. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Bakanımıza teşekkür ediyorum. İzlemeye geldi, bizi çok destekledi. Allah razı olsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Hatice, kendisinin elde ettiği dereceyle dünya şampiyonalarında Türkiye adına altın madalya rekoru kırıldığının hatırlatılması üzerine, "Altın rekoru madalyamla kırıldı, çok mutluyum. Ülkemiz kadınlarda gitgide yükseliyor. İnşallah böyle devam ederiz. Takımca hedefimiz Paris Olimpiyatları. İnşallah bu performansı orada da gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Hatice Akbaş, Türkiye, Altın, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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