FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Yarı Finali'nde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu. Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.
VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı-VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde - Son Dakika