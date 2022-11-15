Başakşehir'e 7 attılar ama Okan Buruk hala düşünceli! Takımla ilgili tek bir endişesi var

Dünya Kupası arasına Başakşehir'i 7-0 yenerek giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u endişelendiren bir konu var. Deneyimli hoca, daha önce verilen milli aradan sonra form tutmakta zorlanan takımının Dünya Kupası'nın ardından da aynı senaryoyu yaşamaması için ekibiyle birlikte önlem arayışına girdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İyi bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası arasının takıma olumsuz yansımasından endişeleniyor. FORMUN DÜŞMESİNDEN KORKUYORLAR Fanatik'te yer alan habere göre, Daha önce lige verilen milli aranın dönüşünde form bulmakta zorlanan Galatasaray'ın aynı senaryoyu Dünya Kupası arasının ardından da yaşaması ihtimali Okan Buruk'u düşündürüyor. HAZIRLIK MAÇLARI İLAÇ OLACAK Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var

İlk randevu Okan Buruk'un